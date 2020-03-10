НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
ГТРК Башкортостан
  • ТВ Центр0:56
Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля. Их придется либо переносить в другой город, либо проводить без зрителей.В источнике
12
Подробнее о событии
alt

Что вы думаете о возможном запрете матчей в Москве до 10 апреля?

Чемпионат вчера в 15:52
alt

Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛ

Советский спорт вчера в 14:12 
alt

Матчи ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – ЦСКА попадают под ограничения для посещения

Sports.ru вчера в 13:59
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости