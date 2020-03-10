НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавирусаВ Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тыс человекРПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в МосквеКХЛ исполнит указ Собянина и обсудит формат проведения матчей плей-оффМельников: РФС выполняет указания исполнительной властиГлавноеБольшунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мираРБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче Кубка Гагарина«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» благодаря дублю и передаче МалкинаКокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»Бомбардир.руПод запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛГТРК Башкортостан115ТВ Центр0:56Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля. Их придется либо переносить в другой город, либо проводить без зрителей.В источнике Комментировать12Подробнее о событии Что вы думаете о возможном запрете матчей в Москве до 10 апреля?Чемпионат вчера в 15:52Ограничение массовых мероприятий коснется пяти матчей РПЛСоветский спорт вчера в 14:12 Матчи ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – ЦСКА попадают под ограничения для посещенияSports.ru вчера в 13:59рекламаЕщё по темеВ Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавирусаВ Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тыс человекРПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в МосквеКХЛ исполнит указ Собянина и обсудит формат проведения матчей плей-оффМельников: РФС выполняет указания исполнительной властиГлавноеБольшунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мираРБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче Кубка Гагарина«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» благодаря дублю и передаче МалкинаКокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»Новости