Подберезкин перейдет из «Рубина» в «Урал»
28-летний полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин перейдет в «Урал», сообщает «Чемпионат». Дополнительной информации по этому поводу на данный момент нет. Подберезкин является игроком «Рубина» с 2018 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберёзкин перейдёт в «Урал». В прошлом сезоне РПЛ Подберёзкин принял участие в 21 матче в чемпионате России, в которых отметился двумя результативными передачами, заработал 3 жёлтые и 1 красную карточку.