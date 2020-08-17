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Подберезкин перейдет из «Рубина» в «Урал»
Inkazan
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В минувшем сезоне хавбек принял участие в 21 матче в чемпионате России, записав на свой счет две результативные передачи. За казанский клуб Подберезкин выступает с 2018 года. Ранее сообщалось, что "Рубин" и "Урал" сыграли вничью в матче РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
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Вячеслав Подберёзкин перейдёт из «Рубина» в «Урал»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберёзкин перейдёт в «Урал». В прошлом сезоне РПЛ Подберёзкин принял участие в 21 матче в чемпионате России, в которых отметился двумя результативными передачами, заработал 3 жёлтые и 1 красную карточку.
Чемпионат вчера в 18:22
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Источник: Подберезкин уйдет из «Рубина»

Матч ТВ 01:14
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Источник: Вячеслав Подберезкин покинет «Рубин» и вернется в «Урал»

Татар-информ 00:17
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Подберезкин вернется из «Рубина» в «Урал»

Sports.ru вчера в 23:29
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