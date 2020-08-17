Подберезкин перейдет из «Рубина» в «Урал»
В минувшем сезоне хавбек принял участие в 21 матче в чемпионате России, записав на свой счет две результативные передачи. За казанский клуб Подберезкин выступает с 2018 года. Ранее сообщалось, что "Рубин" и "Урал" сыграли вничью в матче РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберёзкин перейдёт в «Урал». В прошлом сезоне РПЛ Подберёзкин принял участие в 21 матче в чемпионате России, в которых отметился двумя результативными передачами, заработал 3 жёлтые и 1 красную карточку.