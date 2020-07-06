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Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Комсомольская правда
  • РЕН ТВ4:17
По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными.В источнике
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С чего всё начиналось
Документы по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной не были подписаны лично бывшим директором Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, сообщили независимые эксперты немецкому изданию Der Spiegel.
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Ганус о поддельных подписях Родченкова в деле российских биатлонисток: «А что это нам даст? Эти гадалки и ромашки достали уже»

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«Эти гадалки и ромашки достали уже». Ганус — об экспертизе подписей Родченкова от Spiegel

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