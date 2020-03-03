МОК признал подписи Родченкова поддельными
Спортивный арбитражный суд потребовал от организации объяснений по данному вопросу 2 марта. Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, сообщил о поддельных подписях под письменными показаниями Родченкова 2 марта.В источнике Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение, просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой.