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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Sports.ru
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Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные. Об этом во вторник, 3 марта, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.В источнике
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Вольфганг Пихлер
Немецкий тренер
Я провел в суде больше часа и дал объяснения на все вопросы. Уверен, что Романова и Зайцева были чистыми. Во время слушаний я сказал правду, я считаю, что Родченков лжет. Если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять. Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит.
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МОК подготовил ответ на запрос CAS о поддельных подписях Родченкова

Sportbox.RU 07:47
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Эксперты признали семь из девяти подписей Родченкова поддельными

РИА Новости 09:12
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МОК признал подделку подписей Родченкова в документах по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной. Итоги второго дня слушаний в CAS

Матч ТВ 11:50
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