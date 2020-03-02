МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные. Об этом во вторник, 3 марта, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.В источнике Я провел в суде больше часа и дал объяснения на все вопросы. Уверен, что Романова и Зайцева были чистыми. Во время слушаний я сказал правду, я считаю, что Родченков лжет. Если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять. Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит.