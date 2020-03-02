Вольфганг Пихлер Немецкий тренер

Я провел в суде больше часа и дал объяснения на все вопросы. Уверен, что Романова и Зайцева были чистыми. Во время слушаний я сказал правду, я считаю, что Родченков лжет. Если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять. Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит.