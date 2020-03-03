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МОК признал подписи Родченкова поддельными
Sports.ru
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Изображения с подписями оказались идентичными копиями и были добавлены в документы из одного источника. Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, сообщил о поддельных подписях под письменными показаниями Родченкова 2 марта.В источнике
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Сергей Никитин
Композитор
Это изображение полностью идентично в одном и другом файле. Возможно, это изображение подписи скопировали из одного файла в другой, возможно, просто вставили из третьего источника.
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