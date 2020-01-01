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Погба: не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии
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Как игрок «Манчестер Юнайтед», не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии.В источнике
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Погба: «„Ливерпуль“ даже лучше, чем в прошлом сезоне»

Бомбардир.ру вчера в 22:14
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Погба: «„Ливерпуль“ заслуживает быть там, где сейчас находится»

Soccer.ru вчера в 18:34 
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Поль Погба: «„Ливерпуль“ уже в одной руке держит кубок АПЛ. Они заслуживают место, где находятся»

Sports.ru вчера в 18:00
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