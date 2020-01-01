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Погба — о критике от Сунесса: я даже не знал, кто он такой
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Sports.ru
  • FootballHD
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес от бывшего игрока и тренера «Ливерпуля» Грэма Сунесса.В источнике
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