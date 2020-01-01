Погба — о критике от Сунесса: я даже не знал, кто он такой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес от бывшего игрока и тренера «Ливерпуля» Грэма Сунесса. В источнике