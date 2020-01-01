НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЛеонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистовГлушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016Три российских биатлониста перешли в сборную МолдавииПогребняк превзошел Роналду в его челленджеТурнир UFC 249 может пройти 9 маяSoccernews.ruПогба признался, что Фергюсон разбил ему сердцеЕвро-футбол.ру3Евро-футбол.руSports.ruЧемпионатМатч против "Блэкберна" стал последней каплей. Тогда не осталось ни одного защитника, в центре играли Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон сказал мне разминаться и не выпустил.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Поль Погба: сэр Алекс Фергюсон разбил моё сердцеГЛАС.RU 08:42Погба рассказал, почему ушёл из «Манчестер Юнайтед»Sport.ru 08:00«Мое сердце было разбито». Погба рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед» в 2012 годуБомбардир.ру 07:54рекламаГлавноеЛеонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистовГлушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016Три российских биатлониста перешли в сборную МолдавииПогребняк превзошел Роналду в его челленджеТурнир UFC 249 может пройти 9 маяНовости