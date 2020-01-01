Погба признался, что Фергюсон разбил ему сердце

Матч против "Блэкберна" стал последней каплей. Тогда не осталось ни одного защитника, в центре играли Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон сказал мне разминаться и не выпустил.