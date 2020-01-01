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Погба признался, что Фергюсон разбил ему сердце
Евро-футбол.ру
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Матч против "Блэкберна" стал последней каплей. Тогда не осталось ни одного защитника, в центре играли Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон сказал мне разминаться и не выпустил.В источнике
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Поль Погба: сэр Алекс Фергюсон разбил моё сердце

ГЛАС.RU 08:42
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Погба рассказал, почему ушёл из «Манчестер Юнайтед»

Sport.ru 08:00
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«Мое сердце было разбито». Погба рассказал об уходе из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году

Бомбардир.ру 07:54
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