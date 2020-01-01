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Погба о гибели афроамериканца в США: подобное больше нельзя терпеть
Спорт-Экспресс
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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало серию протестов и беспорядков в США.В источнике
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Поль Погба
французский футболист
В последние дни я чувствовал гнев, жалость, боль, ненависть и грусть. Нужно положить конец расизму раз и навсегда. Это должно закончиться сегодня. Нельзя терпеть насильственные акты расизма. Расизм – это невежество. Любовь – разум. Хватит молчать. Остановите расизм!Евро-футбол.ру15:22
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Погба — о убийстве Флойда: «Я не могу терпеть. Я не потерплю. Мы не потерпим»

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Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США

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