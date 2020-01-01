Поль Погба французский футболист

В последние дни я чувствовал гнев, жалость, боль, ненависть и грусть. Нужно положить конец расизму раз и навсегда. Это должно закончиться сегодня. Нельзя терпеть насильственные акты расизма. Расизм – это невежество. Любовь – разум. Хватит молчать. Остановите расизм!

Евро-футбол.ру

15:22