Погба о гибели афроамериканца в США: подобное больше нельзя терпеть
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало серию протестов и беспорядков в США.В источнике В последние дни я чувствовал гнев, жалость, боль, ненависть и грусть. Нужно положить конец расизму раз и навсегда. Это должно закончиться сегодня. Нельзя терпеть насильственные акты расизма. Расизм – это невежество. Любовь – разум. Хватит молчать. Остановите расизм!Евро-футбол.ру15:22