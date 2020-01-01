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Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • RT на русском
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских. Инцидент стал причиной массовых протестов в США.В источнике
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Поль Погба
французский футболист
Это должно прекратиться раз и навсегда! Не завтра или на следующий день, это должно закончиться сегодня! Насильственные акты расизма больше нельзя терпеть. Я не могу терпеть. Я не потерплю. Мы не потерпим.RT на русском14:21
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Погба — о убийстве Флойда: «Я не могу терпеть. Я не потерплю. Мы не потерпим»

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Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США

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