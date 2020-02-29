Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

В России скончался чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Георгиевич Ведерников. Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).