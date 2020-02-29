НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
Рамблер
  • Деловое.ТВ0:46
В России скончался чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Георгиевич Ведерников. Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).В источнике
23
Подробнее о событии
alt

Погибшим на территории санатория в Ижевске оказался чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

Izhlife 10:14
alt

Первый советский чемпион мира по велоспорту на шоссе погиб в Удмуртии

Сусанин 09:49
alt

Стали известны обстоятельства гибели чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова

Sport24.ru 09:30 
реклама
Главное
Новости