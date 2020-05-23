Погребняк: «Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок»
Форвард "Урала" Павел Погребняк высказался на тему заболевания коронавирусом.В источнике Михаилу Сергеевичу большой привет, мне очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок.
С чего всё начиналось
Нападающий екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк сказал РИА Новости, что ему очень приятно, что его во время болезни поддержал народный артист РСФСР Михаил Боярский, и пожелал всем постараться не заболеть коронавирусом.