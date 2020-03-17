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Погребняк назвал Кубок России его последним шансом выиграть трофей
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
Погребняк считает, что этот турнир — его последняя возможность выиграть трофей. Сезон 2019/20 должен стать для 36-летнего футболиста последним в профессиональной карьере.В источнике
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Погребняк назвал Кубок России его последним шансом выиграть трофей

REGNUM 14:38
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Погребняк в этом сезоне рассчитывает выиграть трофей

ProstoProSport 12:25 
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Погребняк: «Приостановить турниры — верное решение. Надеюсь, Кубок доиграем — мой последний шанс на трофей»

Sport24.ru 11:07 
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