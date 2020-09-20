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Погребняк считает, что Дзюба забил гол в ворота «Урала» из офсайда
Петербургский дневник
  • Петербургский дневник
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Бывший футболист «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк отреагировал на спорный эпизод с голом капитана питерской команды Артема Дзюбы в ворота екатеринбуржцев. Об этом информирует «Петербургский дневник». По его мнению, Дзюба забил из офсайда.В источнике
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С чего всё начиналось
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Павел Погребняк: «В Екатеринбурге „Зенит“ провел не самый свой лучший матч»

Повторюсь, «Урал» наиграл как минимум на ничью, плюс на кураже после гола Панюкова создал еще несколько моментов – вспомните подачу на Кулакова. Футбол непредсказуем, «Урал» мог победить, но в целом результат закономерен.
Петербургский дневник вчера в 11:00
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«Конечно, это офсайд». Погребняк прокомментировал гол Дзюбы в ворота «Урала»

Sport.ru 01:29
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Погребняк - о голе Дзюбы: «Без ВАР я бы этот гол засчитал, но с ВАР - это офсайд»

Евро-футбол.ру 01:04
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Погребняк про гол Дзюбы «Уралу»: «По-моему, это офсайд»

BetOn 00:46
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