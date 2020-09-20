Погребняк считает, что Дзюба забил гол в ворота «Урала» из офсайда
Напомним, что матч восьмого тура Российской премьер-лиги завершился вничью со счетом 1-1. Большая часть российского футбольного сообщества считает, что гол Артема Дзюбы не следовало засчитывать. Критики уверены, что он мяч был оформлен в ворота противника из офсайда.В источнике
С чего всё начиналось
Повторюсь, «Урал» наиграл как минимум на ничью, плюс на кураже после гола Панюкова создал еще несколько моментов – вспомните подачу на Кулакова. Футбол непредсказуем, «Урал» мог победить, но в целом результат закономерен.