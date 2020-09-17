Покинувший «Ювентус» Игуаин перешел в «Интер Майами»
Аргентинский форвард Гонсало Игуаин, завершивший выступления за итальянский "Ювентус", продолжит карьеру в клубе "Интер Майами" (США). "Интер Майами" объявляет о подписании контракта с бомбардиром, трехкратным победителем Ла Лиги и Серии А Гонсало Игуаином.В источнике
С чего всё начиналось
Американская команда, совладельцем которой является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, опубликовала в Twitter ролик с лучшими игровыми моментами аргентинского форварда.