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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Покинувший «Ювентус» Игуаин перешел в «Интер Майами»
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Аргентинский форвард Гонсало Игуаин, завершивший выступления за итальянский "Ювентус", продолжит карьеру в клубе "Интер Майами" (США). "Интер Майами" объявляет о подписании контракта с бомбардиром, трехкратным победителем Ла Лиги и Серии А Гонсало Игуаином.В источнике
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С чего всё начиналось
Американская команда, совладельцем которой является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, опубликовала в Twitter ролик с лучшими игровыми моментами аргентинского форварда.
Газета.Ru 09:28
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