Покинувший «Ювентус» Игуаин перешел в «Интер Майами»

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин, завершивший выступления за итальянский "Ювентус", продолжит карьеру в клубе "Интер Майами" (США). "Интер Майами" объявляет о подписании контракта с бомбардиром, трехкратным победителем Ла Лиги и Серии А Гонсало Игуаином.