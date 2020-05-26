Покупка Баделя обойдется «Локомотиву» в 3,5 млн евро
Руководство московского "Локомотива" не оставляет попыток приобрести серебряного призера чемпионата мира-2018 Милана Баделя. За 31-летнего полузащитника сборной Хорватии, выступающего на правах аренды за итальянскую "Фиорентину", "железнодорожники" готовы раскошелиться на 3,5 миллиона евро.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», сумма трансфера хорватского полузащитника римского «Лацио» Милана Баделя в «Локомотив» может составить € 3,5 млн. Обсуждается вариант как и полноценного трансфера, так и аренды игрока с обязательным правом выкупа.