Как стало известно «Чемпионату», сумма трансфера хорватского полузащитника римского «Лацио» Милана Баделя в «Локомотив» может составить € 3,5 млн. Обсуждается вариант как и полноценного трансфера, так и аренды игрока с обязательным правом выкупа.