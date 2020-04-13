Поль Погба: мама всегда говорила, что я вернусь в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о возвращении в клуб. В 2012 году француз перешёл в туринский «Ювентус», где провёл четыре сезона. В источнике