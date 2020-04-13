НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Поль Погба: мама всегда говорила, что я вернусь в «Манчестер Юнайтед»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • UA-Футбол
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о возвращении в клуб. В 2012 году француз перешёл в туринский «Ювентус», где провёл четыре сезона.В источнике
Подробнее о событии
alt

Погба: «Моя мама повторяла, что я все равно вернусь в „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru 03:35 
alt

Погба рассказал, почему перешёл в «Ювентус» из МЮ в 2012 году

Soccer.ru 02:47 
alt

Поль Погба: мама всегда говорила, что я вернусь в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат 02:26
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости