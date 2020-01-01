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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Поле другого поколения». Евсеев показал новый газон стадиона «Уфы»
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист рассказал подписчикам о новом газоне на домашнем стадионе уфимцев.В источнике
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«Это новое поле, другого поколения». Евсеев показал газон «Уфы»

Футбол России 10:17
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«Поле другого поколения». Евсеев показал новый газон стадиона «Уфы»

Спорт-Экспресс 09:58
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