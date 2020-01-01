«Поле другого поколения». Евсеев показал новый газон стадиона «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист рассказал подписчикам о новом газоне на домашнем стадионе уфимцев.