Полиция Парижа задержала 148 человек после поражения ПСЖ в финале ЛЧ

Российская газета 8 22















Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях после матча Лиги чемпионов, в котором футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен» потерпели поражение от мюнхенской «Баварии» (0:1). Еще до окончания игры болельщики стали поджигать фаеры и взрывать петарды. В источнике