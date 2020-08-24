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Полиция Парижа задержала 148 человек после поражения ПСЖ в финале ЛЧ
Российская газета
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Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях после матча Лиги чемпионов, в котором футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен» потерпели поражение от мюнхенской «Баварии» (0:1). Еще до окончания игры болельщики стали поджигать фаеры и взрывать петарды.В источнике
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С чего всё начиналось
Число задержанных в Париже после поражения «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) возросло до 148 человек, сообщается в "твиттере" префектуры городской полиции.
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