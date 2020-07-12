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Полиция задержала 12-летнего мальчика по делу об угрозах в адрес Заа
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Пресс-служба ведомства сообщила, что по этому делу был задержан 12-летний мальчик.В источнике
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Полиция задержала 12-летнего мальчика за расистские оскорбления форварда «Кристал Пэлас» Заа в инстаграме

Sport24.ru 14:30 
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Полиция задержала 12-летнего ребенка по делу об угрозах в адрес Заа

Спорт-Экспресс 12:41
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Форвард «Кристал Пэлас» получил расистские угрозы перед матчем с «Астон Виллой»

RT на русском 11:00
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