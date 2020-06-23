Как стало известно Sport24, 23 июня были задержаны еще порядка 20 фанатов «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом». Напомним, красно-белые выехали в Тулу на матч с «Арсеналом» вечером 19 июня.