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Полиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака»
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Полиция задержала еще около 30 фанатов "Спартака" по делу о проводах команды в Тулу на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Арсеналом", сообщает Sport24. Московский клуб отправился в Тулу 19 июня.В источнике
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Полиция задержала еще около 20 фанатов «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Как стало известно Sport24, 23 июня были задержаны еще порядка 20 фанатов «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом». Напомним, красно-белые выехали в Тулу на матч с «Арсеналом» вечером 19 июня.
Sport24.ru 04:32 
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