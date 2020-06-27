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Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»
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Полиция задержала фанатов московского "Спартака" перед игрой с "Уфой" в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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