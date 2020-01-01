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В Туле задержали болельщиков «Спартака»
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Нескольких болельщиков московского "Спартака" задержали у входа на тульский центральный стадион "Арсенал".В источнике
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