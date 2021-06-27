Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону
Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону. Как сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, пост наставника команды пока останется вакантным. Польховский был предложен на должность в апреле.В источнике
С чего всё начиналось
Юрий Каминский и Михаил Шашилов решением правления Союза биатлонистов России (СБР) рекомендованы на должности старших тренеров мужской и женской сборных страны соответственно. Об этом ТАСС сообщил источник в СБР.