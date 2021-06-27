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Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону
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Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону. Как сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, пост наставника команды пока останется вакантным. Польховский был предложен на должность в апреле.В источнике
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С чего всё начиналось
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Шашилов и Каминский назначены старшими тренерами сборной России по биатлону

Юрий Каминский и Михаил Шашилов решением правления Союза биатлонистов России (СБР) рекомендованы на должности старших тренеров мужской и женской сборных страны соответственно. Об этом ТАСС сообщил источник в СБР.
ТАСС Спорт 09:33
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Польховского не будут назначать главным тренером сборной России по биатлону

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Тренер лыжников Каминский назначен на должность старшего тренера сборной России по биатлону

Спорт-Экспресс 10:08
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Губерниев прокомментировал тренерские перестановки в составе сборной России по биатлону

LiveResult.Ru 10:28
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