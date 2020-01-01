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Полуфиналы Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня, финал – 17-го
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Министр спорта Винченцо Спадафора объявил о датах рестарта Кубка Италии.В источнике
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«Милан» и «Ювентус» проведут полуфинальный матч Кубка Италии по футболу 12 июня

ТАСС Спорт 13:35
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Ответные матчи полуфинала Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня

Чемпионат 13:25
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Полуфиналы Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня, финал – 17-го

Sports.ru 13:18
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