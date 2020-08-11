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Полузащитник «Бордо» Камано перейдёт в «Локомотив»
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Полузащитник "Бордо" Франсуа Камано перейдёт в московский "Локомотив".В источнике
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«Локомотив» заплатит за Франсуа Камано € 5,5 млн

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СМИ: «Локомотив» договорился о покупке форварда «Бордо»

Матч ТВ 05:22
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Источник: «Локомотив» заплатит за форварда «Бордо» Камано 5,5 млн евро

Советский спорт 05:11
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