НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августаВиллиан может перейти в лондонский «Арсенал»«Барселона» может отдать Коутиньо в аренду в «Арсенал»Суперкубок Англии разыграют 29 августа на «Уэмбли»«Арсенал» может подписать контракт с 20-летним норвежским вингеромГлавноеАлена Косторная ушла от Тутберидзе к ПлющенкоАлександр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКАХюлькенберг выступит на Гран-при Великобритании за «Рейсинг Пойнт»Хосонов перешел из ЦСКА в «Аланию»NewInformПолузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону»Soccernews.ru11Soccernews.ruЕвро-футбол.руChelseaNews.RuSportliga.comSports.ruFootballHDFootball-fun.ruRT на русскомPravda.RuГазета.RuNewInformФутбольный клуб Барселона готов пойти навстречу бразильскому полузащитнику английского клуба Челси Виллиану, который хотел бы заключить контракт на трехлетний период.В источнике Комментировать4Подробнее о событии СМИ: Виллиан может перейти в «Барселону»Матч ТВ 02:40«Челси», «Барселона» и «Интер Майами» предложили контракт ВиллиануЧемпионат 02:35«Барселона» предложила Виллиану контракт на 3 года, «Интер Майами» — на 3,5Sport24.ru 02:07 рекламаЕщё по теме«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августаВиллиан может перейти в лондонский «Арсенал»«Барселона» может отдать Коутиньо в аренду в «Арсенал»Суперкубок Англии разыграют 29 августа на «Уэмбли»«Арсенал» может подписать контракт с 20-летним норвежским вингеромГлавноеАлена Косторная ушла от Тутберидзе к ПлющенкоАлександр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКАХюлькенберг выступит на Гран-при Великобритании за «Рейсинг Пойнт»Хосонов перешел из ЦСКА в «Аланию»Новости