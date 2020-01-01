НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Полузащитник ЦСКА Ахметов отправился на обследование в Германию
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
  • Нева Спорт
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
Ираклий Гегечкори, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.В источнике
Подробнее о событии
alt

Полузащитник ЦСКА Ахметов отправился на обследование в Германию

Metaratings 08:20
alt

Агент — о травме Ахметова: «Ничего серьёзного»

Soccer.ru 08:17 
alt

Ахметов улетел на обследование в Германию

Спорт день за днем 07:45
реклама
Главное
Новости