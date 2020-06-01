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Полузащитник ЦСКА Ахметов отправился на обследование в Германию
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Ираклий Гегечкори, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.В источнике
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Ильзат Ахметов отправился в Германию для артроскопии на плечевом суставе

Metaratings 13:47
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Ильзат Ахметов улетел в Германию на артроскопию

Спорт-Экспресс 13:46
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2 июня Ахметову будет проведена артроскопия на плечевом суставе

Sport24.ru 13:42 
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