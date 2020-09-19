«Ганновер» арендовал хавбека московского ЦСКА Бийола

Московский футбольный клуб ЦСКА и немецкий «Ганновер» согласовали аренду словенского полузащитника «армейцев» Яки Бийола. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе столичного клуба.