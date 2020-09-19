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«Ганновер» арендовал хавбека московского ЦСКА Бийола
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Московский футбольный клуб ЦСКА и немецкий «Ганновер» согласовали аренду словенского полузащитника «армейцев» Яки Бийола. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе столичного клуба.В источнике
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Бийол трогательно попрощался с ЦСКА

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