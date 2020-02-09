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Газета.RuГазета.Ru
Полузащитник ЦСКА Бийол оценил прогресс молодых одноклубников
Bookmaker-ratings.ru
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  • Футбол России
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Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол оценил прогресс молодых одноклубников на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.В источнике
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