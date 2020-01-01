Полузащитник ФК «Ростов» Ивелин Попов может перейти в «Сочи»

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов может перейти в «Сочи». Об этом сообщает издание «Чемпионат». Хавбек из донской команды сам хочет продолжить карьеру в другом клубе.