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Полузащитник ФК «Ростов» Ивелин Попов может перейти в «Сочи»
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Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов может перейти в «Сочи». Об этом сообщает издание «Чемпионат». Хавбек из донской команды сам хочет продолжить карьеру в другом клубе.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Сочи» ведёт переговоры о переходе Ивелина Попова

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» ведёт переговоры с «Ростовом» о переходе болгарского полузащитника Ивелина Попова. Игрок хочет перейти в сочинский клуб. Переход может состояться в летнее трансферное окно.
Чемпионат вчера в 14:34
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Попов может перейти из «Ростова» в «Сочи»

Sport.ru вчера в 19:00
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«Чемпионат»: «Сочи» ведет переговоры о переходе Попова

Матч ТВ вчера в 16:24
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Ивелин Попов близок к переходу из «Ростова» в «Сочи»

Metaratings вчера в 15:25
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