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Бомбардир.руБомбардир.ру
Полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев может перейти в «Рубин»
Спорт БИЗНЕС Online
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В 2018 году полузащитник был на просмотре в «Амкаре». Рыночная стоимость Тунгышбаева – 650 тысяч евро.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: «Рубин» может подписать хавбека сборной Казахстана

Матч ТВ 12:55
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СМИ: «Рубин» может подписать хавбека сборной Казахстана

Sportbox.RU 12:55
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В Казахстане написали о новом трансфере «Рубина»

Спорт день за днем 12:34
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