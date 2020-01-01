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Полузащитник Камилов перешёл из «СКА-Хабаровск» в «Уфу»
Телеканал UTV
  • CT news1:06
Владислав Камилов, ранее защищавший цвета хабаровского "СКА", перешёл в "Уфу" По данным информационного издания "Реальное Время" спортсмен уже попрощался с командой.В источнике
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Владислав Камилов: «Евсеев дал понять, что „Уфа“ заинтересована именно во мне»

Sportbox.RU 04:01
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Владислав Камилов: «Евсеев дал понять, что „Уфа“ заинтересована именно во мне»

Матч ТВ 04:01
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» перешел в «Уфу»

Спорт-Экспресс 03:29
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