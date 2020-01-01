Полузащитник Камилов перешёл из «СКА-Хабаровск» в «Уфу»

Владислав Камилов, ранее защищавший цвета хабаровского "СКА", перешёл в "Уфу" По данным информационного издания "Реальное Время" спортсмен уже попрощался с командой.