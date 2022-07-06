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Полузащитник «Леванте» Севикян перешел в «ПАРИ НН»

Полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян подписал трехлетний контракт с «ПАРИ НН», сообщает пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что руководство «ПАРИ НН» ведет переговоры о подписании контракта с Севикяном.В источнике
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С чего всё началось
Экс-полузащитник «Леванте» Севикян близок к переходу в «Пари НН»
Летом у Севикяна закончился контракт с «Леванте». Футболист является воспитанником «Локомотива». В академии «Леванте» он оказался в 15-летнем возрасте.
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