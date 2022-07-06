Полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян подписал трехлетний контракт с «ПАРИ НН», сообщает пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что руководство «ПАРИ НН» ведет переговоры о подписании контракта с Севикяном.

С чего всё началось Экс-полузащитник «Леванте» Севикян близок к переходу в «Пари НН» Летом у Севикяна закончился контракт с «Леванте». Футболист является воспитанником «Локомотива». В академии «Леванте» он оказался в 15-летнем возрасте. Чемпионат вчера в 02:00