Полузащитник «Леванте» Севикян перешел в «ПАРИ НН»
Полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян подписал трехлетний контракт с «ПАРИ НН», сообщает пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что руководство «ПАРИ НН» ведет переговоры о подписании контракта с Севикяном.В источнике
С чего всё началось
Экс-полузащитник «Леванте» Севикян близок к переходу в «Пари НН»
Летом у Севикяна закончился контракт с «Леванте». Футболист является воспитанником «Локомотива». В академии «Леванте» он оказался в 15-летнем возрасте.
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