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Полузащитник «ПСЖ» Дракслер отказался переходить в «Зенит»
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«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, однако 27-летний немец не намерен переезжать в Россию.В источнике
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СМИ: Дракслер не желает переходить в «Зенит» и намерен остаться в «ПСЖ»

Sport24.ru 06:25 
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Полузащитник «ПСЖ» Дракслер отказался переходить в «Зенит»

78.ru 06:13
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Дракслер не намерен переходить в «Зенит»

Чемпионат 06:09
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