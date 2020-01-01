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Полузащитник «Рейнджерс» может перейти в «Динамо»
Динамомания
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Полузащитник "Рейнджерс" Глен Камара может продолжить карьеру в России.К 24-летнему хавбеку проявляет интерес "Динамо".В источнике
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