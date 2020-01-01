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Полузащитник «Рубина» Тарасов восхитился Казанью
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о Казани.В источнике
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Тарасов: «Казань - красивый, чистый и гостеприимный город»

Soccernews.ru 16:47
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Тарасов: Казань - красивый, чистый и гостеприимный город

Футбол России 16:42
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Полузащитник «Рубина» Тарасов восхитился Казанью

Metaratings 16:38
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