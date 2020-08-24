Полузащитник «Спартака» Тиль согласовал контракт с ПСВ
Гус Тиль, полузащитник футбольного клуба «Спартак», может перейти в нидерландскую команду ПСВ. По сообщению Metaratings.ru, футболист планирует свое возвращение на родину. Тиль завершил рассмотрение личного соглашения с ПСВ.В источнике
С чего всё начиналось
По данным Metaratings.ru, футболист согласовал условия личного контракта с голландским «ПСВ». Стороны обсуждают возможность аренды Тиля. Кроме «ПСВ» им интересуются и другие клубы, которые могут перехватить игрока в нынешнее трансферное окно.