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Полузащитник «Спартака» Тиль согласовал контракт с ПСВ
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Гус Тиль, полузащитник футбольного клуба «Спартак», может перейти в нидерландскую команду ПСВ. По сообщению Metaratings.ru, футболист планирует свое возвращение на родину. Тиль завершил рассмотрение личного соглашения с ПСВ.В источнике
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С чего всё начиналось
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«ПСВ» может арендовать Тиля у «Спартака»

По данным Metaratings.ru, футболист согласовал условия личного контракта с голландским «ПСВ». Стороны обсуждают возможность аренды Тиля. Кроме «ПСВ» им интересуются и другие клубы, которые могут перехватить игрока в нынешнее трансферное окно.
Metaratings вчера в 09:16
Подробнее о событии
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СМИ: Тиль не перейдет в ПСВ

Матч ТВ 04:58
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СМИ: Тиль не перейдет в ПСВ

Sportbox.RU 04:58
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Источник: Тиль не перейдет в ПСВ

Футбол России 03:56
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