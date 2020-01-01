По данным Metaratings.ru, футболист согласовал условия личного контракта с голландским «ПСВ». Стороны обсуждают возможность аренды Тиля. Кроме «ПСВ» им интересуются и другие клубы, которые могут перехватить игрока в нынешнее трансферное окно.