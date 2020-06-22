Полузащитник «Уфы» Фомин верит в победу своей команды над «Спартаком»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России. В источнике