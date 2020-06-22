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Полузащитник «Уфы» Фомин верит в победу своей команды над «Спартаком»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России.В источнике
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Полузащитник «Уфы» Фомин верит в победу своей команды над «Спартаком»

ProstoProSport 00:20 
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Фомин: «Одолеть „Спартак“ реально, едем играть на победу»

Евро-футбол.ру 00:14
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Фомин: «Обыграть „Спартак“ реально. „Уфа“ едет за победой»

Sport24.ru вчера в 18:53 
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