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Полузащитник «Вольфсбурга» получил несколько переломов на тренировке
Sports.ru
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Как сообщает пресс-служба «волков», 26-летний полузащитник травмировал лицевую кость во время контрольного поединка, у игрока выявлены несколько переломов.В источнике
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