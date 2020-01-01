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Миралем Пьянич согласился перейти в «Барселону»
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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич согласился на переход в «Барселону», утверждает Gazzetta dello Sport.В источнике
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Пьянич договорился о четырёхлетнем контракте с «Барселоной»

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Sport.es: Пьянич согласовал четырехлетний контракт с «Барселоной»

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Пьянич согласовал с «Барселоной» 4-летний контракт (Sport.es)

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