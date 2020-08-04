Полузащитник «Зенита» Кузяев ведет переговоры с клубами из Европы

Новый клуб Кузяев ищет как свободный агент. Медведев сообщил, что Кузяев мечтает играть в Европе, но в России обещал выступать только за «Зенит». Ранее в СМИ появлялась информация, что Далер Кузяев ведет переговоры с «Валенсией».